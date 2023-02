Tartanka hubka nukliyeerka oo laga cabsi qabo inuu dib uga curto dunida.

LONDON – Waxaa jirta cabsi badan oo laga qabo tartan dhinaca hubka nukliyeerka ah oo caalami ah, ka dib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin u uku dhawaaqay toddobaadkan inuu joojinayo heshiiskii u dhexeeyey iyaga iyo Maraykanka ee ku aaddanaa xakamaynta hubka nukliyeerka iyo iska warhaynta labada dal, heshiiskaas oo lagu magcaabo the New START.

Heshiiskan ayaa xadidaya tirada madaxyada hubka nukliyeerka ee ay haystaan Ruushka iyo Maraykanku.

Heshiiskan oo magaciisa rasmiga ahi yahay, New Strategic Arms Reduction Treaty, ama heshiiska cusub ee si qorshaysan hoos loogu dhigayo hubka, ayay kala saxeexdeen madaxweynihii hore ee Maraykanka Brack Obama iyo madaxweynihii Ruushka ee xilligaas, Dmitry Medvedev.

Heshiiskan hubka nukliyeerka ayaa ah, kan keliya ee sii hadhsanaa ee u dhexeeyay Maraykanka iyo Ruushka.

Madaxweyne Putin ayaa Salaasadii ku dhawaaqay inuu hakinayo ka qaybgalka heshiiskaas ee Ruushka, isaga oo ku doodaya in heshiiskaasi uu yahay “mid aan macquul ahayn” inuu sii shaqeeyo, xilli ay NATO caawinayso Ukraine si ay ula dagaalamaan Ruushka.

Putin ayaa sheegay inuu ku amray saldhigyadiisa hubka nukliyeerku inay heegan galaan.

Madaxweyne Putin oo habeenimadii Khamiista khudbad jeediyey ayaa ballanqaaday inuu lacago badan gelin doono horumarinta hubka nukliyeerka ee dalka Ruushka.

Ruushka iyo Maraykanka ayaa leh 90% hubka nukliyeerka ee dunida yaalla.

Sidaas awgeed ayaa heshiiskan la magac baxay the New START wuxuu xaddidayaa in labada dal ay haysan karaan illaa 1,550 madax oo hubka nukliyeerka ah, iyo in labada dal uu midba kan kale uu kormeer ku sameeyo xarumihiisa hubka nukliyeerka, 18 jeer sannadkii.

Kormeerkan ayaa la hakiyey muddo 3 sannadood ah, xilligii uu dilaacay xanuunka COVID19, illaa haatanna dib looma dhaqangelin.

Washington ayaa ku eedaysay Moscow inay ka masuul tahay dib u dhaca.

Warbixintan waxaa qoray Henry Ridgwell