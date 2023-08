Caalamka Hoggaamiyaha milatariga Sudan oo ay u suurta gashay in dalka uu ka baxo

Saraakiisha dalka Sudan ayaa sheegay in taliyaha ciidamada qalabka sida Jeneraal Abdel Fattah al-Burhan uu ka dhoofay dalkaasi isagoo u duulay dalka Masar si uu ula kulmo madaxweyne C/fataax al-Sisi.

Waa markii ugu horeysay ee hogaamiyaha militariga Sudan uu dalka ka baxo tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii April, kaasoo u dhaxeeyay ciidamada milatariga iyo ciidamada RSF.

Madaxweynaha Masar ayaa taageeray Gen Burhaan intii uu socday dagaalku, iyadoo Qaramada Midoobey in isku dhacdo ay ku qasbeen in ka badan afar milyan oo qof oo reer Suudaan ah inay ka cararaan guryahooda.

Dhowr maalmood ka hor ayaa hogaamiyaha militariga Sudan waxa uu ku xayirnaa gudaha xarunta ciidamada ee Khartoum.

In Jeneraal Burhaan uu hada dalka ka dhoofo si uu wada hadal ula yeesho xulafadiisa Masar, waxa ay cadeyn u tahay in cadaadiskii ciidanka uu yaraaday.Kooxda RSF ee ay iska soo horjeedan ayaa laga yaabaa in lagu wiiqay caasimadda.

Laakin gobolka Darfur ayaa RSF ay ku xoogan tahay waxayna ka gaystaan halkaa weerraro isir ku saleysan.