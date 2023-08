Madaxweyne Muuse Biixi, Ra’iisul wasare Xamse iyo madaxda kale ee ka hadashay geerida abwaan Jaamac Kadiye.

Dad badan oo ay ku jiraan madax kala duwan ayaa ilaa iyo hadda ka hadashay geerida abwaan Jaamac Kadiye oo shalay galab lagu dilay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Madaxdaas oo intooda badan tacsi u diray qoyskii uu abwaanku ka baxay iyo guudahaan bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah raysal Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre. Raysal wasaaruhu wuxuu ku yiri qoraal la soo dhigay barta Facebook ee xafiiskiisa “Abwaanku wuxuu ahaa hal abuure iyo dhaqanyaqaan kaalin weyn oo mug leh ka soo qaatay suugaanta Soomaaliyeed, isla maraakana magac iyo sharaf ku lahaa bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda,”. Madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna geerida Jaamac Kadiye ku tilmaamay “geeri culus oo naxdin leh” waxana uu sheegay in waxa la gudboon Soomaalida ay tahay in ay abwaanka u duceeyaan. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar, ayaa ka mid ah mas’uuliyiinta barta Facebook, uga tacsiyadeeyay geerida abwaan Jaamac Kadiye, “Wuxuu ahaa Abwaan sugaantiisa ku baadi goobay midnimadda iyo wanaaga shacabka soomaaliyeed. Allah Yarxam,” ayuu ku yiri qoraalkiisa. Dad kale oo badan oo isugu jira mas’uuliyiin iyo shacab ayaa baraha bulshada iyo qaar ka mid ah warbaahinta uga tacsiyadeyay geerida Allaha u naxariistee Abwaan Jaamac Kadiye oo lagu dilay Laascaanood isla markaana maanta lagu wado in lagu aaso meel u dhow magaalada Laascaanood. .