Maamulka Puntland oo ka hadlay sababta Garowe looga celiyay guddoomiye Sacdiyo

Wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo maanta shir jaraaid u qabtay waarbaahinta ayaa ka hadlay sababta ay dowlada Puntalnd u celisay diyaarad ay la socdeen Guddoomiye ku-xigeenka Baarlamaanka Soomaaliya, Sacdiya Yaasiin Samatar iyo wefdi ay hoggaamineysay.

Wasiirka ayaa yiri ”Horta Sacdiya Salaad waa madax, madaxdana nidam ayay ku socdaan ee iskama socdaan.Waa in la ogyahay meesha ay tagayaan, waxa ay utagayaan aminigooda in la sugo.Inay diyaarad iskaraacdo sidii qof suuq joog ah, arrin iyada u haboon ma aha, dowlda ay ka shaqeyso u haboon maha, Puntland na ku haboon ma aha.Ammaankeed in laga taxadaro la ogyahay protakoolkeeda la sii hagajiyo, iyadu kay ku imaaneysay u hagaagsanyahay baa horta ka horeysa waxaas.”

Wasiirka oo hadalkiisa siiwata ayaa sidookale yiri”Qof diyaarad iska soo racaya oo madax ah, hadaw sumcad xumada uu keeni karo wixii ka dhasha.Horay waad u ugeydeen wixii ka dhacay Bosaaso, iyadoo aanay dowladau wada shaqeyn kala dhaxeyn waxa ay sameyneyso inay sababeen in 20 dhaalinyaro ah oo reer Puntland ah inay dhintaan.Nidaamka ay kutimi tii oo kale inay dhacdo ama kasii foolxun inay dhacdo,qof madax ah oo adduunka iska socda majiro”.

Wasiirka ayaa ugu dambeyn sheegay in talaabada la qaaday ay aheyd mid Marwo Sacdiya Yaasiin Samatar maslaxadeeda amni ku jirtay, sababtaana ay u celiyeen Diyaaradda.

Sanadkii hore ayey Puntland hawada uga celisay diyaarad ay la socotay Guddoomiye ku xigeenka Golaha shacabka xilli ay dooneysay inay tagto magaalada Boosaaso, iyadoo arrintaas ay sababtay iska hor imaad dhimasho iyo dhaawac dhaliyay.