Agabkii Shabaabka looga qabtay Dekedda & Garoonka Muqdisho oo ka casrisan sidii la filayey & Noocyada ku jira (Daawo)

Waxaa maalintii la soo dhaafay Dekedda Muqdisho lagu qabtay konteenar uu ka buuxey agab ciidan oo dibedda laga soo shixnaday kaasoo la sheegay inay lasoo degayeen kooxda Al Shabaab.

Waxaa hubkaasi haatan noocyadiisa faahfaahiyey TV-ga ku hadla afka DF ee SNTV waxaana yaab leh in agabkaasi uu ka mid yahay qaar casri ah sida ookiyaalaha habeenkii wax lagu arko, laysar iyo doorbinno cajiib ah oo meel fog wax ka qooraansada.

Waxaa kale oo ka mid ah tuutaha ay adeegsadaan Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee ATMIS oo cusub oo ay wehliyaan saldhigyada isku xira fooneyayaasha lagu xiriiro, waxaana qaybtaas la sheegay in lagu qabtay Garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cadde.

Arrintan ayaa muujinaysa in agabka ay adeegsan jireen Shabaabku sida inay soo qaataan tuute u qaab eg meesha ay weerarayaan ay dibedda kala iman jireen, balse waxaa is waydiin mudan sida ay ku dhici jirtey in agabkani soo dhaafo Dekedda iyo Garoonka Muqdisho oo ay maamusho DF Somalia.