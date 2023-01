Jarmalka iyo Mareykanka oo taangiyada dagaalka u diraya Ukraine.

Mareykanka iyo Jarmalka ayaa lagu soo warramaya qorshe ay taangiyada dagaalka ugu dirayaan dalka Ukraine, tallaabadaas oo ay Ukraine u aragto inay wax ka baddali karto dagaalka.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu shaaciyo qorshaha uu dalkiisa ugu diray Ukraine taangiyada M1 Abrams oo gaaraya 30.

Hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa lagu soo warramaya in uu go’aansaday in ugu yaraan 14 kamid gantaallada Leopard 2 uu siiyo Ukraine, waxaana lagu wadaa in maanta uu baarlamaanka kusoo hadal qaado arrintani.

Safiirka u fadhiya Ruushka u fadhiya Mareykanka ayaa warkan ku tilmaamay ‘daandaansi kale oo cad’.