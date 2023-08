Ciidamada Kenya oo Mandheera xiray Xildhibaan ka tirsan Jubbaland.

Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa habeenkii labaad ku hoyday saldhiga degmada Mandheera, kadib markii Isniintii lagu xiray Koontaroolka Basaska.

Sida ku cad warqad dacwad ah uu helay wargeyska kasoo baxa Kenya, The Standard, xildhibaan Yuusuf Maxamed Gurxan ayaa la qabtay isagoo heysta kaarka aqoonsiga Kenya oo la sheegay inuu si been abuur ah ku qaatay.

Madaxa waaxda dambi baarista ee dalka Gitari Muchira ayaa sheegay in inkastoo maamulka Beled Xaawo ee Soomaaliya uu codsaday in la sii daayo xildhibaanka, balse maalinta berri ah maxkamad la soo taagi doono.

“Waxaan ka helnay warqad ka timid guddoomiyaha Beled Xaawo oo uu ku codsanayo in la sii daayo xildhibaanka oo uu sheegay inuu katirsan yahay baarlamaanka Jubaland sababo la xiriira xasaanadiisa,” ayuu yiri madaxa dambi baarista Kenya.

Xildhibaan Gurxan oo sidoo kale lagu soo oogay dacwad ah in uu been abuur ku sheegay qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu Kenya ka soo galay meel qaldan oo aan lagasoo galin.

Madaxda dowlad Goboleedka Jubbaland oo uu ugu horreeyo Madaxweyne Axmed Madoobe ayaan weli ka hadlin xariga Ciidamada Kenya ay u geysteen Xildhibaan Yuusuf Maxamed Gurxan oo katirsan Baarlamaanka dowlad Goboleedka Jubbaland.

Xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya sigaar ah dhinaca Magaalada Mandheera ayaa waxaa ku sugan Ciidamo aad u farabadan oo katirsan kuwa Kenya, kuwaas oo halkaasi ka ilaaliya Ammaanka dalkaas maadaama mararka qaar ay weeraro ka geystaan Xubno katirsan Al-Shabaab.