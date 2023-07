Burcad hubaysan oo muwaadin Soomaaliyeed ku dilay dalka K/Afrika.

Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah dhalinyarada Ganacsatada ah ee dalka Koofur Afrika ayaa lagu dilay dalkaas.

Muwaadinka ayaa lagu dilay degmada Matherwel oo hoostagta magaalada Port Elizabeth ee gobolka Westren Cape.

Wasiirka Gaashandhiga ayaa beeniyay in dowladda Federaalka ay diiday in la ogaado xogta weerarka, isagoo ballanqaaday in marka uu dhamaado baarista la wado ay Dowladda si rasmi u shaacin doonto macluumaadkiisa iyo cidda ku lugta lahayd.

Sidoo kale’ Wasiirka waxa uu sheegay inay ka go’an tahay in ciddii weerarkaas ku lug lahayd ay Dowladda gacanta kusoo dhigto, isagoo sheegay in weerarkaas uu ahaa dhacdo xanuun badan ku reebtay Dowladda Soomaaliya.

Wararka ayaa sheehaya in Saraakiil Isugu jirta Boolis iyo milatari ayaa loo soo xiray inay ku lug leeyihiin weerarkan.

Dhaeaa ayay ahayd markii xerada Kuliyada Jaalle Siyaad uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday ciidamo katirsan guutada 14 actobar kaas oo geystay khasaare isugu jira Dhimasho iyo dhwaac.