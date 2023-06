Muxuu ahaa shirka dhex maray Farmaajo iyo Muuse Biixi ee hadal heynta dhaliyay?

Wasiirka Arrimaha dibadda iyo iskaaashiga caalamiga ah ee Somaliland ee xilligaas, Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), ayaa maalmo kadib magaalada Hargeysa shir jaraa’id ku qabtay waxaa uuna sidoo kale dhankiisa xaqiijiyay kulanka dhex maray Biixi iyo Farmaajo, inkastoo uu ka gaabsaday inuu xogta oo dhammeystiran bixiyo.

Madaxwayne Biixi ayaa sheegay in farriin casuumaad ah ay uga timid xafiiska ra’ii’sul wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed islamarkana uu halkaasi u tagay la kulankiisa.

Waxaa uu intaa ku daray in markii uu xafiiska raii’sul wasaaraha uu gaaray lagu wargaliyay in madaxweynihii xilligaas ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isna imaanayo xafiiska.

Muuse Biixi Cabdi ayaa xusay in isaga, Farmaajo iyo ra’iisul wasaaraha Itoobiya ay halkaasi ku yeesheen kulan saddex geesood ah.

“Salaan iyo kaftan ka bacdi waxaa uu ii sheegay (Abiy Axmed) in madaxwaynihii Soomaaliya Farmaajo-na uu soo galayo oo uu dhexda ku soo jiro, markiiba isna waa yimid,” ayuu yiri Mr Biixi.

Biixi ayaa farta ku fiiqay in aysan jirin qodobbo ay shirkaasi uga wdahadleen oo aana ka ahayn in Abiy uu soo jeediyay in uu labada dhinac dhexdhexaadiyo taasi oo isaga iyo Farmaajo labadaba aqbaleen.