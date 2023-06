Sacuudiga oo ku dhawaaqay qorshihiisii ugu ballaarnaa ee Xajka.

Al-Sudais oo khudbad dheer ka jeediyay madasha warbaahinta, ayaa waxa uu yiri “Qorshaha hawlgelinta xajka ee sanadkan waa kii ugu ballaarnaa ee soo mara madaxtooyada lagaga arrimiyo Sucuudiga, kadib markii uu dhamaaday xanuunka cudurkii Covid19, isla markaana lagu dhawaaqay dib usoo celinta arrimihii xujaajta kuwaasoo gaaraya malaayiinta, sida ku cad nidaamka isku dhafan ee adeegyada ay diyaariyeen hoggaanka.”.

Dhinaca adeegyada dadka looggu gargaarayo samafalkana ah, Al-Sudais, ayaa waxa uu sheegay in Madaxtooyadu in ka badan 8,000 oo shaqaale iskaa wax u qabso ah ay ka hawl galisay labada Masjid ee Barakaysan oo toban goobood ah, iyo in ka badan 200,000 oo saacadood oo iskaa wax u qabso ah in la shaqeyn doono, inta lagu guda jiro xilliga Xajka.