Caalamka Ruushka oo amaray in la soo xiro Dacwad-Oogaha Guud ee Maxkamadda ICC.

Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Raashiya ayaa soo saartay Waaran ama Amar Soo-qabasho oo lagu soo xirayo Kariim Asad Ahmed Khan oo haatan ah Dacwad-Oogaha Guud ee Maxkamadda Caalamiga ee Dembiyada (The International Criminal Court (ICC) ee ku taalla magaalladda The Hauge ee dalka The Netherlands.