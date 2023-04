Waddamad Islaamka qaar ka mid ah oo maanta ciidaya shalayna soomanaa.

Waxayna Awqaafta Boqortooyadda Marooko iyo Saldanada Cumaan u dhigeen Maalinta Sabtida ah ee Ciidul Fidriga oo ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga, ka dib markii la arkay Bisha Shawaal, iyadoo maalinta Jimcahana ay noqon doonto dhamaystirka Bisha Ramadaan.

Dadka Liibiyaanka ah ayaa u kala qaybsanaa kuwa Ciidday Jimcahii iyo kuwa ay maanta Sabtida u tahay maalinta kowaad ee ciidda, iyadoo Daar Al Iftaa ee Caasimadda Liibiya ee Tripoli oo xiriir la leh Dowladda Midnimada Qaran ee Liibiya ay ku dhawaaqday in maalinta koowaad ee Ciiddu ay tahay Sabti, halka Dar Al-na ay tahay maalinta koowaad ee Ciidda, Iftaa oo ku taal bariga Liibiya, oo xulafo la ah baarlamaanka fadhigoodu yahay bariga, ayaa ku dhawaaqay in ay bisha arkeen khamiistii, ayna ansixiyeen in Jimciha uu yahay Maalinta koowaad ee ciidda.

Sidoo kale xafiiska Cali Al-Sistaani oo ah maamulka ugu sareeya Shiicada Ciraaq ayaa ku dhawaaqay in maalinta Jimcaha ay tahay maalinta ugu dambeysa bisha Ramadaan, maanta oo Sabti ahna ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga ee Shiicada Ciraaq.

Iran ayaa sidoo kale ku biirtay dalalka ku dhawaaqay maanta oo Sabti ah inay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga.

Haddaba, bisha Ramadaan ayaa ku dhammaatay 30 maalmood dalalka oggolaaday in la fasaxo maalinta ciida ee Sabtida, iyadoo 29 maalmood laga joogo dalalkii oggolaaday Jimcaha oo ah maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga.