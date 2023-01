Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland oo ka hadlay xaaladda ka taagan Laasacaanood.

Cabdirisaaq Khaliif guddoomiyaha golaha wakiillada ayaa ku eedeyay xukuumadda in ciidamo u adeegsatay dadka shacabka ah oo dhigay dibadbaxyo ay ku muujinayeen sida ay uga xunyihiin dilalalka joogtada noqday.

Waxaa uu sheegay in caburin iyo xoog aan xalku ku jirin balse loo baahanyahay in dowladdu ay la timaado qorshe ay wax kaga qabanayso dhibaatooyinkii keenay in ay dadku kacaan.

Haddaba Guddoomiye Cabdirisaaq Qaliif ayaa qadka telefoonka ugu warramahay wariyaha BBC-da Faadumo Yuusuf Taxadar.