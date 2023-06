Xallinta Xiisada Baraawe iyo Baarista Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamada (Warbixin).

Siyaasiyiin iyo dad macaash ka raadinaya wararka been abuurka ah ayaa shaar kale huwiyay dhacdada Baraawe, hase-yesshee, xeel ilaalinta Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo furtay gal-baariseed oo ay ku jiraan raadad argagax leh ayaa si hordhac ah u ogaatay in wixii dhacay aysan dhaafsiineyn lacag ammaah ah.

Si loo helo kala dambeyn iyo, xal deg deg ahna looga gaaro dagaalkii ka dhacay Baraawe, gacanta caddaalada ayey noqotay in ay magaaladaas gaarto si dhinacyada loogu ciqaabo shaqsi kasta iyo kaalintiisa.

Tallaabadii ugu horeysay ee Maxkamadda ciidamada qalabka sida heerarkeeda kala duwan oo ay wehelinayaan wasiirka Gaashaandhigga xukuumadda federaalka iyo wasiirka caddaalada Koonfur Galbeed iyo mas’uuliyiin ka socda gobolka Shabeellaha hoose ayaa marka hore la kulmay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan degmada, waxayna amar ku bixisay Maxkamaddu in la kala qaado ciidamada is-horfadhiya, la iskuna keenno ciidanada ay dirirtu dhexmartay.

Sidoo kale, mas’uuliyiinta ayaa kormeeray dhammaan difaacyadii ay isku horfadhiyeen ciidamadu oo hadda dhammaantooda la banneeyay.

Ku simaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka Caddaalada Koonfur Galbeed ayaa ka mahadceliyay dadaallada nabad u raadinta dagaalladii iyo dambiyadii ka dhacay Baraawe.

” Intaasba waxaad ka dareemeysaan muhiimadd ay leedahay caasimadda Koonfur Galbeed iyo dadka ku nool oo dad samir badan oo dulqaad badan oo waliba aan ka mahadcelineyno buuq fara badan oo meelaha la geliyay aanay qeyb ka ahayn oo aad u dulqaatay,waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo ka qeyb qaatay dhibaatada meeshan ka dhacday sidii lagu joojin lahaa”.

Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo dhinacyo badan taabtay ayaa digniin adag u jeediyay ciidamada ku wada sugan Baraawe,isagoona hoosta ka xariiqay qof kasta shaqsigiisa lagula xisaabtamayo wixii uu geystay,iyada oo loo eegeynin heybta ama reerka uu ka soo jeedo.

” Arrinta anaga maxkamadaa nahay, maxkamadda ciidamada qalabka sida dhibaataa meeshan ka dhacday 12kii bishan, waa la soo wada gurmaday federaal iyo maamul gobol waa la soo wada gurmaday, kuwo xeer ilaaliyaal ah oo dambiga baarayanna waa ay yimaadeen, waxyaabaha guusha weyn laga gaaray baaritaanka hordhaca ah lagu ogaaday waxaa ka mid ah, waxa ay dadka bannaanka ka sheegayaan maba ahan, waa labo ciidan oo isku dhacay, labadaas ciidan xaajadoodana xeer ilaaliyaasha ayaa ku mashquulsan, marka uu baaritaanka dhammaato, waxaan balan qaadeynaa inaan tallaabo qaadno,” ayuu yiri guddoomiye Shuute.

Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Generaal Liibaan Cali Yarow, ayaa dhankiisa sheegay inaan la siyaasadeyn isku dhacyada ciidamada lagana war sugo baarista bahda garsoorka oo ay hormuud u tahay xeer ilaalinta.

” Ciidamada isku dhacay waa ciidamo ka wada tirsan Dowladda, marka waxaa loo baahan yahay in ciidamada la mideeyo, waxaa loo baahan yahay in askariga dhib geystay la qabto oo maamulka la horkeenno oo Maxkamadda la horkeenno si caddaalada u wajaho,”.

Wasiirka Difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa gabagabada gogosha ka sheegay in xilligan dhegaha dadka Soomaaliyeed aysan ku habooneyn isku dhac ciidanada, iyadoo dalku uu ku jiro howlgal lagu ciribtirayo argagixisada.

” Waxaan rabaa meel walba oo ciidamada qalabka sida ay joogaan in ay ogaadaan maarta ay ridayaan iyo qoriga ay ridayaan inuu ku yimid hanti qaranku uu leeyahay oo shacabka Soomaaliyeed canshuurtii laga qaaday ahay ama inuu yahay wax loo dawarsi tegay oo madaxd qaranka iyo Cid walba oo Soomaaliyeed in ay u dawarsi tagtay ay dawarsi ku keentay, laga yeelo maayo wiil Soomaaliyeed oo kitaab u maray inuu dalkiisa iyo qarankiisu difaaco qorigaas kula soo noq noqdo shacabkiisa iyo hay’adihiisa dowladeed, wixii maanta ka dambeeya dhegihiinna fura, qof laguu cafinaayo ma jirto, dhammaan qeybaha ciidanka xoogga dalka meel kasta oo ay joogaan waa in ay dhegahooda u duleeliyaan,”.

WQ: Abdirahman Gacaltooyo