Xildhibaan maamulka Puntland ah oo la weeraray dilna loogu hanjabay.

Xildhibaan Cabdiqani Dhaashane oo ka tirsan Golaha Wakiilada Puntland ayaa sheegay in Rag hubaysan ku weerareen hoygiisa oo ku yaala Magaaladaa Garowe , xilli uu ka soo laababtay marti soor.

Xildhibaan Cabdiqani Dhaashane ayaa shir jaraa’id oo xalay ku Magalada Garowe ku eedeyay Ragga isaga weeray in ka tirsan Mucaaradka diidan in la qabto doorashada Golayaasha degaabka ee 3ada degmo iyo in wax laga bedelo dastuurka Puntland.