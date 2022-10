Wasaaradda Ganacsiga xukuumadda Somalia oo soo saartay digniin ku wajahan Ganacsatada.

Wasaaradda Ganacsiga xukuumadda federaalka ayaa ka dalbatay dhigeedda Cadaaladda iyo Dastuurka in ay shatiyada kala noqoto nootaayooyinka “sida tooska ah ula shaqeeyo argagixisadda”.

Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya, Ganacsiga iyo Warshadaha, Jibriil Cabdirashiid Xaaji, oo sheegay in ganacsatada ay “si toos ah uga qeyb-qaataan dilka shacabka” ayaa sheegay in dowladda ay la wareegi doonto hantida shirkad kasta oo lagu helo in ay gacan-saar la leeyatay argagixisada lagana laaban doono shatiga.