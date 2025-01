RW XAMSA : “Si uu dalkeennu u helo dib-u dhis waa in aan taageerno ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo maalgashiga…”

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa maanta daah-furay nidaamka shaqo ee lacag bixinta deg-degga ah ee (SPS) Somali Payment Switch.

Ra’iisul wasaare Xamsa, ayaa sheegay in horumar laga sameeyay nidaamka lacag-bixinta, oo si ammaan ah ay bulshadu u isticmaasho adeegga lacagaha danabeysan taas oo ay fududeeyeen bangiyada Soomaaliyeed, wuxuuna dhiirrigelinayaa isticmaalka teknoolojiyadda lacag-bixinta oo casri ah.

“Si uu dalkeennu u helo dib-u dhis waa in aan taageerno ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo maalgashiga, Xukuummaduna waxay diyaarineysaa sharciyadii lagu ilaalin lahaa dhaqaalaha dadka, waxaan rabnaa in laga hortago maalgalinta argagixisada, si loo ciribtiro Khawaarijta.Waxaa kale oo naga go’an in aan hirgalinno Qorshayaasha Xukuumadda, oo uu qeyb ka yahay amniga, dhaqaalaha iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed”. ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre.

Daah-furka Nidaamka Lacag bixinta deg-degga ah ee (SPS), waa qaab-casri ah oo loo diri doono lacagaha iyadoo la istcimaalayo bangiyada kala duwan ee dalka, wuxuunna qeyb wayn ka qaadan doonaa hufnaanta, mushaar bixinta, sugnaanta adeegga dhaqaalaha ee bulshada iyo maalgashiga dhinacyada kala duwan.