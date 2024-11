RW Xamze Cabdi Barre oo Hadallo kulul u jeediyay maamulka Axmad Madoobe+Cod iyo Vedio.

Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, oo khudbad ka jeediyay Xafladuu xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee ciidanka xoogag dalka , ayuu weerar dhinaca afka ah ku qaaday Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe.

Xamse Barre , ayaa sheegay in maamulka Jubbaland uu qeyb ka ahaa heshiisyadii dalka loogu jiheenayay doorasho qof iyo cod ah, waxa uuna xusay in dhammaan saxiixeen Jubbaland heshiisyadii dalka u horseedayay in la qabto doorasho qof iyo cod ah iyo in la dhiso guddiga doorashada.

Xamse Barre ayaa sidoo kale sheegay in dastuurka Jubbaland dhigayo in Madaxweynaha labo xilli kaliya la doorto , taa uu sheegay in mar hore dhammaatay, waxa uu kale sheegay in doorasho iyo dal , isaga oo sharcidarro ku tilmaamay abaabulka doorashada Kismaayo ka socoto, waxa uuna caddeeyay in waxii soo baxa noqon doonaan sharcidarro.

Sidoo kale Ra’iisal wasaare Xamse ayaa fariin u diray Ciidanka Dawlada ee ku sugan Magaalada Kismaayo waxaa uuna uga digay Madaxweynaha Jubland in ciidankaas uu u adeegsado Arimaha siyaasada ee degaanada Jubland.

