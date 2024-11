Sadaqo Siyaasadeed mise Dhul boob!!!!.

Ku: Saaxiibadeyda Hormuud Salaama Foundation

10.000 Qoys oo barkacayaal ah deegaameey, si aad u sii barakiciso 15.000 Qoys oo degaankaa deganaa.

Abuur Colaad Qarniyo Socoto ee ka dhax dhalato Dad walaalo ah oo Hadda ayna dhibaato ka dhaxeeyn.

Hayadaha Caalamigaa ee Geneva, Switzerland degan u gudbi Baahida, kuna dheh dhul ayaan u hayaa ee qeybta kale ku deeqa.

Kacaankii oo ka Awood badnaa Hormuud Salaama Foundation ayaa isaga oo kaashanayo Gaddidkii Dowladii Ruushka, Somali Barakacayaal ah oo weliba xaalad loogu garaabi karo ay heysay, soo dajiyay Degaan kale isaga oo aan kala tashan Dadkii deegaankaa hore u deganaa. Waxaa bilaawday Is colaadin labadii dhinac, in qalbiga la iska naco, lana sugo fursad foodda la is daro, waa la ogaa halkii ay ku dambeeysay.

Haddii aad Deegaameynee 10.000 Qoys maad Guryo uga dhistid deegaankii ay ka soo barakeceen. Taa oo horuumar u ah Deegaankoodii Asalka ahaa, kana hor tagee Colaad iyo is naceeyb Dadka walaalaha ah. Ogow deegaanka aad leedahay waxaa dejinaa 10.000 Qoys, kuwii Asalka u lahaa naftoodii oo hore looga barakiciyay ayaa joogo.

Ma diidani, in Qaxooti Somaliya wax loo qabto, qorshahaase ila qalafsan. Anigu khaldaniyaana ma ogiye.

FG: kuwa la dejinaa, kuwii hore u deganaa iyo kuwa wax dejinaa midna ma ihi, ee Somalida ayaa Maalmahaan waxaa ku batay, is barakicin aan Fahmi waayay oo Dowlad, Shirkad, Ganacsato, Siyaasi, Maxkamad aan loo kala harin, kii aad ka xoog badan tahay, kii aad ka dhaqaala badan tahay, iyo kii Dhoohane ahba Dhulkooda la sheego.

Halku dhagii UNHCR ayaa ahaa( Hadaadan Sababaha Qaxootiga dhaliyo ka hor tagin, Adigaa Qaxooti Nogonayo)

Dhul boob” Land Grabbing” waa waxa arinta Falastiin ay u dagi la’dahay, Somaliyeey Qofba deegaankiisa ha lagu xushmeeyo, Xadiithkii Rasuulka CSW ayaa ahaa Muuminka Gurigiisa Imaam looguma noqdo, imaam waa hogaamiye. Waa iga Talo. . ( F.S: 1- 8aad)

FG :wixii ka khaldan ka sax, wixii ka dhimanna ku dar

Qore:Yahya Amir