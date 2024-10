Nasashadda Jimcaha. Q-430=Dooboow, Shakiga badan yuuna ku guur tirin.

1. Nin wadaada ayaa 3 Gabdhood ku yiri: keena min 100 Dollar. Sanadkaan dhaxdiisa Mid kasta waxaa Aroosayo Nin Lacag leh, Qurbaha ayaana la idiin wada wadaa, Shiikhii Dib looma arag, Gabdhihiina weli lama guursan, waxa ayna isaga biireen Ciyaal weero. Maanta ayuu Shiikhii dib ugu soo noqday Xaafadda, waddada Masjidka ayaa loo taagan yahay. ( F.S:1aad).

( Mushax Gudoomiye Maamul Gobaleed ayaa Dad u ballan qaaday, in Afar sano kadib uu qaban doono Doorasho Xur iyo Xalaal ah. Afar sano lama arag, Hadda ayaa loo taagan yahay Qolka Doorashada Hortiisa)

2. Nin ayaa yiri: Xaaskeeyga ayaan markii iigu horeysay ugu tagay Xafiiska ay Xogheeynta ka tahay. Iyada oo sii jeedo ayaan Qoorta ka dhunkaday. Waxa ay tiri: Agaasime, Dhunkashada iga dhaaf Hadda waxaan joognaa Xafiise. Markii ay soo jeesatay ayaan ku iri: Waa kuma Agaasimuhu? Waxa ay igu tiri: Sow Adigu ma tihid Agaasimihii Nolosheeyda. ( F.S:2aad)

( Ma Runteedaa? Wax hubso, waxaa dhici karto in Ninkeeda ay ka aragtay, Muraayad Horteeda tiil. Waa sir naageede iyana waa dhici kartaa in Qoorteedu leedahay Labo Agaasime) .

3. Mugaanbe ayaa yiri: Haddii ay Run tahay in Adiga iyo Xaaskaagu aad isku kalsoontihiin. Bal Qof kasta Mobile-keda oo uuna Password ku xirneeyn, Qofka kale ha u dhiibto. Waxaan filaa 24 Saac kadib in Magaaladda 99% noqon doonaan Single mother iyo Single Father.( F.S:3aad)

( password-ka Mobile-ka, ka hor mari, Password- Akhlaaqdaada)

4. Nin doob ah ayaa la weeydiiyay waa maxaay Girlfriend waxaa uu yiri: waa Afartaan oo kulansan ( +, -, x, ÷). Dhibaatadii ku heeysay dhibaato kale ku Dar (+). Waa lacagtii aad heeysatay Qabyo ka dhig ( -). Waa Cadawgaaga tiradiisa Laalaab( x) waa kala qeybinta Saaxiibadaadii (÷). ( F.S:4aad)

( Dooboow, Shakiga badan yuuna ku guur tirin)

5. Siyaasiyoow, Mar mar Dadku waa jecelyihiin in ay ku caawiyaan haddii arintu meel xun kaa gasho oo madaxnimadaadu mugdi gasho, laakin waxa ay yaqaaniin Dabeecadaada, waxa ayna ka cabsanayaan Abaal xumadaada in aad iyaga dhib u geeysato. (F.S:5aad)

( Maahmaah ayaa leh. Qofkii mar ku khayaano, kun marna waa ku khayaani karaa, uma baahnid in aad fursado kale siisid. Biyaha Badda haddii aad Fartaada galiso ee aad ogaato in ay dhanaanyihiin, uma baahnid in aad mar kale galiso fartaada si aad u gaato in ay is bedeleen)

6. Qofkii Aduunyo rabo, Afka ha furto, Ha is duleeyo, wajigana dhulka ha dhigto, Doollarna ha raadsado.

Qofkii Aakhiro rabo, Sujuuda Sallaada iyo Alla ka cabsiga ha badiyo. ( F.S:6aad)

Qofkii Labada isku rabana, waa suura gal.

( Adigaan kuu dhaafay)

Qore:Yahya Amir