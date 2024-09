Jabhadda Xoreynta Ogaadeeniya ee ONLF ayaa ku eedaysay dowladda Itoobiya in ay ku xad-gudubtay xuquuqaha dastuuriga ah ee Soomaalida ku nool deegaanka Soomaalida.

Sidoo kale, waxa ay sheegtay in Itoobiya ay jebisay heshiiskii nabadeed ee ay labada dhinac kala saxiixdeen sannadkii 2018-kii taasi oo keentay in kooxdu ay ku dhawaaqdo in ay ku raadinayso damaceeda siyaasadeed si nabad ah.