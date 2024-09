Waa kuma Abiy?

Waxaa jira laba Abiy oo aan shaqo isku laheyn. Mid isku maleeya in uu boqor yahay, rabana in uu taariikh sameeyo, magaciisana lagu qoro madxafyada Itoobiya iyo mid kale oo reer magaal isku ekeysiiya, furfuran, cid kasta saaxiib la ah, kuna guuleystay Nobel Peace Prize. Waa jirjiroolle khiyaano badan, sharlow ah. Si kale u dhig, isaga iyo Hitleerkii Jarmallka ahaa waxba isma dhaamaan. Waa dameer iyo labadiisa dhegood.

Ninkan waxaa ka waalaya oo laabtiisa gubaya riyo been been ah, taas oo ku saabsan in Itoobiya gacanta ku dhigto badda cas iyo xeebaha Soomaaliyeed. Sidoo kale, waa nin raba in uu furo halxiraale ama xujo taariikheed oo ay horay ugu fashilmeen boqor Menelik iyo Haile Selassie ka dib markii ay sameeyeen isku dayo badan oo la xiriira gaarista xeebta Zeylac iyo Tajuura (Tadjoura) ee ku taala dalka Djibouti. Xitaa waxay gaareen heer ay warqado codsi ah u qortaan dowlado shisheeye iyaga oo ku calaacalaya, kuna barooranaya fadlan mar un gacanteena soo galiya xeebaha Soomaaliyeed. Waxaa ugu darnaa boqor Haile Selassie oo shirkii qaramada midowbe ee 1948 la tegay dukuminti MoU ah, isaga oo sheeganaya xeebta Benaadir. Shalay maanta u ekaa!

Halkan kala soo dega qormada oo dhammeystiranlaakiin Af Ingiriisi ku qoran, si qotodheer uga hadleysa shakhsiyadda Abiy, waxyaabaha ku riixaya in uu qaato go’aano qariskatuurnimo ah oo khalkhal gelinaya nabadda iyo xasiloonida Geeska Afrika, god dheerna ku ridaysa mustaqbalka Itoobiya.

WQ: Xasan Mudane