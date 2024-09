Abaanduulaha Militariga Itoobiya “Waa in Taariikhda laga bartaa in dagaalku uu baabi’iyo dadka iyo dhaqaalaha”.

Taliyaha guud ee ciidamada xoogga Itoobiya Birhanu Jula oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Taliska Bari uu yahay talis si geesinnimo leh uga soo baxay waajibaadkooda shaqo ee deegaannada bariga dalka iyo guud ahaan dalka.

Taliyaha ayaa sheegay in saldhiggan ay ka hortagayaan waxa uu ugu yeeray is-ballaarinta.

Field Marshal Birhanu Jhula, oo tilmaamay in is-ballaarintu ay tahay maskax sun ah oo horseedaysa dagaal, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in taariikhda laga barto in dagaalku uu baabi’iyo dadka iyo dhaqaalaha.