Nasashadda Jimcaha. Q-423=Ar Lacagta Ciidamada yaan lagu xadgudbin=

1. Robert Mugabe ayaa yiri: (when you don’t have money, everything you say at a Family gathering sounds like you’re causing confusions) Mar hadaadan Lacag leheyn, hadal kasta oo aad ka soo jeediso isku imaadka qaraabda waxaa loo arkaa Jahawareerin aan wax ka soo qaad leheyn. (F.S:1aad).

( Ar kaasi ma Aniga iyo Adigoow na sheegaa)

2. Haweeney Qurbaha ka timid ayaa ogeysiis ku sheegtay in ay iska iibinee Baabuur Bulletproof ah oo cusub, Qiimahiisuna yahay 10 Dollar. Dadkii waa aamini waayeen waxa ayna u qaateen Been. Nin oday ah oo faqiira ayaa u tagay Naagtii kuna yiri: ma runaa ogeysiiakani?

Waxa ay tiri: Haa. Waxa uu siiyay 10 Dollar, waxa ayna ku wareejisay Documentigii iyo Gaarigii.

Waxa uu yiri: Sideey ku dhacday? Waxa ay tiri: Ninkeeygii AuN, ayaan ballankiisii fulinaa. Sida isaguba uu u fuli jiray dhamaan wixii uu iga ballan qaaday intii aan is qabnay. Somaliya ayuu Xil u soo doontay, Hantidiisa oo dhan Anigaa ku qoran. muddo kadib waa xanuunsaday, markii uu sakaraadka ahaa ayuu igu yiri: Haddii aan geeriyoodo Gaarigaa iibi lacagta aad ka bixisana sii Haweeneeydaa oo aan Qudba sireed ku qabay. Aniga oo fulinaa Ballantii aan ka qaaday Saygeygii ayaa go’aansaday in aan Gaarigaa iibiyo lacagtiisana aan ku wareejiyo Xaaskaa kale, Sidaana aan ku siiyo iyada 10 Dollar. ( F.S:2aad)

( Dadka noo galayo Heshiisyada Kaluunka iyo Shidaalka yaa kula balamay in Raqiis ku iibiyaan)

3. Wiil ayaa Gabar uu ku bartay “Facebook” ay ku tiri: waalidkeey iga doono. waxa uu yiri: waalidkaa horta “Friend request” ha ii soo diro. ( F.S:3aad)

( Dad Hawadda isku bartay, waalidkoodna rabo in ay Hawadda kula xididaan. Xiriirka lamaanhaan cusub iyo Iyo Ubadka ay dhali doonaa siduu noqo doonaa? )

4. Dadka u shaqeeyo Hayadaha Carabta ee taariikhda Hijriyada mushaarka ku qaato, shaxaad lagama doonto, Bakhiilnimadood ka sokow, waxa ay mushaarka ku qaataan Taariikhda Hijriyada, Dadkuna badanaa ma ogo Bishu meeqa ayeey maree, waxa uuna ku leeyahay Mar kasta Mushaar aakhir ayaan ku jiraa. (F.S:4aad)

( Bisha Ramadaan oo kaliya ayaan tirina maalmaheeda. Ar, Saan aan isku dhaano)

5. Haddii EVC-gaaga ay Lacagi ku soo khaldanto, ee aad maqasho iyada oo Numbarkaaga laga baahinayo Gacanka Ciidamada, iska celi lacagtaa, waxaa kugu soo khalday Sarkaal. ( F.S:5aad)

( Ar Lacagta Ciidamada yaan lagu xadgudbin)

6. Caaqil Axmed yare: ayaa lagu yiri: dhaqanka Qabiilada somalida wax nooga sheeg?. Waxa uu yiri: Haddii Qabiil Somali ah Laba Xubnood Laga siiyo Baarlamaanka kaniisada Vetican-ka. Somalida kale intii ay dhaliili lahaayeen, waxa ay Saf u galyaan kaniisadda iyaga oo leh: Qabiilkaa Annagaa uga xaq leh.

( Odayga Runtii miyaa? Maxaa Xal ah?)

Qore : Yahya Amir