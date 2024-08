Nasashadda Jimcaha. Q-422=Siyaasiyiinta Prankgooda ku soo noqdo ma taqaan? 

1. Nin Police-ka wadooyinka ah ayaa Nin Gaari waddo ku yiri: ma aragtay Nalka Casaanka ah in uu shidnaa Markii aad Waddada mareeysay? Darawalkii ayaa ku yiri: Haa waan arkayay. Police-kii ayaa ku yiri: Maxaad u istaagi weeyday? Darawalkii ayaa ku yiri: Adiga kuuma jeedin. ( F.S:1aad).

( Nalka Cas miyaa muhim ah in aad ka cabsato, mise Police-ka?. Nalalku ha noo Dambeeyaanee, horta Darawaliinta Somalidu ma yaqaaniin Calaamadaha wadooyinka. ( F.S: 2aad)

2. Nin Xakiim ahaa ayaa yiri: Ma jiro Qof dhameeystiran, waana Sababata aan Qalin Qoriga ugu yeelnay tir tiraha. ( F.S : 3-4aad)

( Markii aan yaryareyn waxaa nala baray in aan khadami karno, iyo in aan khaladkeena Tir tiraha u isticmaalmo si aan isku saxno. Markii aan weeynaanay, waxaan isticmaalnay Qalin aan tirtire leheyn, Anaga oo aaminsan in aanan wax khaldeeyn, meeqa mar ayaa Qalimada Xafiisyado ay khalad Qoreen oo Qof xaqii lagu duudsiyay)

3. Wiil ayaa yiri: markii aan yaryareyn, Milkiilaha Kubaadu marka uu xanaaqo Ciyaartu waa dhamaan jirtay. ( F.S: 5aad)

( Somaliya ma jiro Qof marka uu go’aan gaaro, la wada qaadanayo, kuli garba Siman)

4. Nin ayaa isaga oo la jiifo Malxiistiisii, ay ku tiri: yaad u qoree, Fariinta? Waxa uu ku yiri: Xaaskeeyga ayaan u Qorayay, waxa ayna ii soo qortay in ay Adiga kula joogto Suuqa “Mall-ka) ( F.S: 6aad)

( Yaa. wax khiyaanay Labadooda?)

5. Nin ayaa yiri: Afrika, Shahaadada Jaamacada Degree waa muhim marka aadan heeysan. Kadiban waxaad maqlee Master Degree ayaa ka muhimsan, kadibana mar kale waxaad maqlee PhD ayaa ka sii muhimsan. Kadibna kii aan wax baran ayaa loo dooranaa in uu noqdo Hogaamiyahaaga. Kadibna waxaad maqlee Shahaadadu waa iska warqad. ( F.S:7aad)

( Africa inta ay sidaan tahay, Warqadda kaliya oo Qofka lagu ixtiraamana ay lacag tahay, Horuumar haka sugin)

6. Nin ayaa yiri: Waxaan ku fikiray in aan xaaskeeyga ka nixiyo oo aan (Prank) Sameeyo. Waxaan ku iri: Maanta DNA ayaa dhiigeyga laga qaday, waxaana ogaaday in Saddaxda Caruurtaa ee noo joogto, minkoodna aanan Anigu dhalin.

Waxa ay igu tiri: Waan ka xumahay, raali iga noqo, horaan u ogaa in aadan dhalin, waxa uu yiri:Anigii ayaaba naxay, Prankigii ayaa igu soo noqday. Naxtin. ( F.S:8aad)

( Ma habooneed in uu prankigaa sameeyo, Siyaasiyiinta Prankgooda ku soo noqdo ma taqaan? )

Qore: Yahya Amir