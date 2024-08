War-murtiyeed joojinta wadahadalka Xukumada Abiy Axmed Ethoobiya.

13 Agoosto 2024, Dublin, Ireland. Guddoomiyaha Jilaayaasha Siyaasadda Qurba-Joogta Ee Soomaalidda Yurub, Mudane Mataan Cali Xasan waxaan uga digaynaa Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay joojiso wadahadalada xukuumada Abiy Axmed Ee Ethoobiya Ee ku saabsan dhulbadeedka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Saylac Ee gobolka waqooyiga Soomaliland, waana qayaano qaran in dhulka iyo badda Soomaaliyeed Dowlada Axmaarada, wada hadal lagula galo waana sharci-daro, iyo qayaano qaran talaabadaas.

Waa maxay hanaanka ay dwolada federaalka ka raadino ka laabashadda heshiis beenaadkii isafgaradka dhul-badeedka lagu bixiyey ee Muuse Biixi iyo Abiy Axmed ay kala saxiixdeen. Waxaa layaab ah in madaxda Sare Ee dowlada federaalka Soomaaliya ay sharcid u raadinayso heshiishbeenaadka,

Muuse Biixi iyo Abiy Axmed ku gaareen sifo sharci daro ah oo aan ka tarjumaynin heshiish ay wada gaareen labo dowladood kasoo waafaqsan xeerarka heshiishyada caalamiga iyo mid gudaha intaba ee lagu gaaro ee dhulbadeedyada quseeya hadii uu yahay saldhigyo ciidan ama mid ganacsi ay wada gaaraan labo dhinac oo buuxin kara sharci ahaanshaha heshiishka, marka heshiishbeenaadkan midkood ma waafaqsana hanaanka ay u mareen waana sida uu ku noqday heshiish aan dhamays ahayn oo dhicisoobay

Waxaan ugu baaqayaa madaxda ugu saraysa Ee dowladda federaalka Soomaaliya in Muuse Biixi kusoo rogaan xanibaad safaradda socdaalka iyo xanibaad dhanka dhaqaalaha, iyo dalka Ethoobiyana kusoo rogaan xanibaad cunaqabayeen dhanka ganacsiga,dhulka gaadiidka, hawadda, diyaaradaha iyo arimaha Siyaasadda, Amniga, arimaha sirdoonka, Iyo ciidanka.

Waxaan kaloo dowlada federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa in ay hakad galiso wadashaqeynta Midowga Africa Ee Xarunta Addis Ababa, inta ay Xukuumada Abiy Axmed faragalin ku hayso dalka Soomaaliya.

Waxaan kaloo ugu digaynaa in Dowladda Federaalka Soomaaliya in Ethoobiya ay heshiish ganansi dekedeed lagasho xiligaan xukuumadda Abiy Axed , inta dowladda Federaalka Soomaaliya ay gaarayso hanaan federalism awoodeed oo dhamaystiran, oo loo dhan yahay oo ayna dhisan yihiin hay,addaha dowledeed oo heer federaal ah awood leh oo maarayn kara heshiishyadan oo kale ah ama awood ciidan oo dhamaystiran dhankasta

Waxaan soo dhawaynaynaa go,aanadii dowlada federaalka ka gaartay oo ahaa in aan wadahadal la, lagaleyn dowladda Ethoobiya inta heshiishka sharci darada ah kudoodayso, 0o hadii dhulka Jamhuuriadda Soomaaliyeed talaabo usoo qaado , jawaabtu noqonayso dagaal iyo difaac dal, masuuliyada dagaalka waxii ka dhashaa ay xukuumada Abiy Axmed qaadanayso

Heshiishka maamulka goboladda waqooyi Ee Somaliland waa sharci daro cidii wax sharcidaro ah wadahal ka yeelatana waxay qaadayanaa dambiga qayaano qaran waxaan ugu digaynaa madaxda dowlada federaalka uu ugu horeeyo Mudane, Madaxweynaha, Xasan Shiikh Maxamuud , Iyo Ra’iisul wasaaraha, Mudane Hamza Cabdi Barre, madaxda labada gole ee kala ah golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe)

Iyo golaha aqalka sare Ee federaalka Soomaaliyeed, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, in ay ka digtioonaadaan ama joojiyaan wadahalada sharcidarada ah ee lala galaayo xukuumada Abiy Axmed Ee dowlada Ethoobiya oo ah qayaano qaran waana in hogaamiyaha maamulka Soomaliland Muuse Biixi lagu soo rogo xanibaad dhanka safarada iyo dhaqaalaha waayo waxaad u leedihiin sharciyadeed

Waxaan aad iyo aad usoo siyaasiinta iyo idheer-garadka soomaaliyeed, ururada bulshada, cula,udiinka Soomaaliyeed ee walaaca xoogan ka qabay shirkaan iyo hanaanka uu ku socday oo runtii ahayd mid lagu sharciyaynaayo heshiishbeenaadkii xadgudubka ku ahaa sharafta dhuleed iyo midnimadda jamhuuriyada Soomaaliya loogu sharciyaynaayay xukuumadda Abiy Axmed Ee Ethoobiya.

Waayo waxaan sharci ahayn hadii aad shir caalami ah u fadhiisato waxa uu noqonaayo waa lagaran karayaa , marka heshiishkaas is afgaradka ah waa mid ku salaysan sifo sharci daro ah iyo hanaanka loo maray ee labadda dhinac ee kala saxiixdeen Ee Muuse Biixi Iyo Abiy Axmed ma,ahan hanaan waafaqsan sifo sharci ah

Waayo hogaamiye maamaulka gobolka waqooyi Ee Soomaaliland oo ka tirsan jamhuuridda Soomaaliya, oo waliba sifo sharci daro ku jooga xilka uu sheeganaayo, Muuse Biixi oo gaystay gaboodfalo dambiyo dagaal ka gaystay magaaladda laascaanood, iyo Abiy Axmed, Ra’iisul wasaaraha Ethoobiya oo isaga qudhiisa galay gaboodfalo dambiyo dagaal, marka sidee ayay dowlada federaalka Soomaaliya oo ah dowlada dalka ka arimisa ay ugu mashquulsan tahay heshiishka noocaas ku dhashay ee sharci darada ah

Waxaan usoo jeedinaynaa madaxda dowlada federaalka Soomaaliya in mudnaanta siiso arimaheeda guddaha, oo ay ka shaqayso xalinta qilaafaadyada siyaasdeed ee ka jira dalka, doorashooyinka soo docda, iyo midka kala dhaxeeya maamul-goboleedka Puntland, wax ka qabashadda ariamaha abaaraha, dhaqaalo xumidda, caafimaadka darada, amniga la,aanta, musuqmaasuga, shaqo abuurista dhalinyarada, wax-soo-saarka dalka, beeraha, kalluumaysiga badda, xoolaha, dhowrista deegaanka iyo macdanta

Guddoomiya Jilaayaasha Siyaadda Qurba-joogta Soomaaliya Ee Yurub, Mataan Cali Xasan waxaan aad iyo aad usoo dhawaynaa bulshada degan Magaalada Saylac Ee ka tirsan gobolka waqooyi, Ee Soomaliland ururadda bulshada, siyaasiinta , odayaasha dhaqanka, dhalinyaradda, haweenka, culama,udiinka ka horyimid heshiish beenaadka Muuse Biixi iyo Abiy Axed ay kala saxiixdeen, waana idinla jirnaa oo idin taageersan nahay, aniga oo ku hadlaaya magaca guddoomiyaha Jilaayaasha Siyaadda Qurba-Joogta Ee Soomaalidda Yurub, Mataan Cali Xasan,

Waxaan aad iyo aad usoo dhawaynayaa in uu fashil ku yimid wadahaladii sharci darada ku salaysnaa ee ka socday shirkii qeybtiisa labaad ee ka furmay 12 Agoosto 2024, caasimadda Ankara Ee dalka Turkiga, waxaan dowlada aan saaxiibada nahay Ee Turkiga ugu baaqaynaa in ay faragalinta ka dayso arimaha siyaasadda Soomaaliya iyo go,aanadda masiirkooda siyaasadeed, waxaan u mahadcelaynaa shacabka Turkiga , gaar ahaan madaxaweynaha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdoğan in uu ilaaliyo midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliya ee uusan ku xadgudbin madax-banaanida sharciyadeed ay umaddi leedahay, iyo masiirkooda siyaasadeed

Mudane: Mataan Ali Hassan

Email: mataanalihassan716 @gmail.com