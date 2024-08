Nasashadda Jimcaha. Q-421=Xilku ma ahan waxa aad rabto oo kaliya ee waa waxay rabaan Dadka aad matasho.=

1. Wiil ayaa Gabar ku yiri: Jaceeylka aan kuu qabo dartii Biyaha Badda oo dhan dartaa ayaan u wada cabi karaa.

Waxa ay ku tiri: taa iska dhaaf, Gurigeena imaad ee Aabaheey Koob Shaah ah la cab. Wiilkii dib looma arag. ( F.S:1aad).

( Runtuu ka cararay, Gabdhoow yaan kalmado been ah la idinku beer laxawsan ee Waalidka u gudbiya go’aanada. Ar. Wiilkaan Bad cabkaa haduu weynaado amuu siyaasi noqdaa oo shacabka ku yiraa…..)

2. Casha Carab dheer oo Saygeeda ka carootay ayaa Go’aan gaartay kuna tiri: Maanta kadib ciqaabtaadu waa in aan kaa aamuso. Si hoose ayuu isku yiri Alxamdu. (F.S:2aad)

( Dadka qaar waxa aad ku dhib is leedahay ayaa noqdo waxay ku farxaan)

3. Oday caaqil ahaa ayaa la weeydiiyay, Guurka sideed u aragtaa? Waxa uu yiri: Waa dagaalka kaliya ee aad Cadawgaaga dhinac seexanee ( F.S:3aad)

( Somalidaa tiraa, Laba is qabto Colna ma ahan Nabadna ma ahan. Dowlad iyo Shacabkuna ma sidaasaa?)

4. Siyaasi ayaa wiil dhalinyaraa ku yiri: wiiloow mala socotaa in Malaaygu Biyaha ku dhax noolyahay iyo in Haddii Ukun dhulka lagu dhufto in ay jabee. (F.S : 4-5aad)

Wiilkii ayaa yiri: wax Cusub ma Adigaaba ii sheegay, Laakin Siyaaaiyoow Adigu mala socotaa in Dadka Mogadishu ay Geedo abuuraan Mirahana ay ka baahan yihiin oo Dad kale ay Cunaan. ( F.S: 6aad)

( Qof ayaa wax uu ogyahay in aad ogtahay kuu sheegaa, si waxa uu ogyahay in aad ogtahay uu kaaga qariyo)

5. Xildhibaanoow Haddii aad aragto in Siyaasaddu in ay dhib soo waddo, haddii aad ogolaatana ay u sii gudbi doonto Dadka aad matasho, waxaa Roon in aad dib uga baxdo si aad u badbaadiso Dadka aad matasho. (F.S:7aad)

(Xilku ma ahan waxa aad rabto oo kaliya ee waa waxay rabaan Dadka aad matasho)

6. Nin ayaa yiri: Habeen Aniga oo u socdo Xaafadda Xamar Bile oo dhax maraayo Qubuuraha Janaraal Daa’uud ayaa waxaa iga dabayimid Saddax Haween ah,waxa ay igu yiraahdeen, waxaan ka nimid Suuq Bacaad oo aan ku ganacsano, waxaana u soconaa Xaafadeena oo Xararyaale ah, Qoraxdii ayaa dhax noogu soo dhacday, xagaana kama soo wareegi karno, in aan Qubuuraha dhax marno ayaa noo gaaban. Waana cabseynay, Laakin Hadda Adigaan ku sii weheshaneynaa. Waxa uu yiri: Waan ka ogolaaday.

Markii aan meel dhexe oo Qubuurahaa aan sii mareyno ayaan ku yiri: In aad Qubuuraha ka cabsatiin Gar ayaad u leedihiin, Aniguba markii aan Noolaa sidiina oo kale ayaan Qubuuraha uga cabsan jiray.

Tiitiinka ayaa la dardaray weligeey ma arag Beni aadam sidaa u ordayo oo aad u maleeynee in ay Duulayaan. ( F.S 8aad)

( Hadda Qubuurihii waa lagu balamaa oo la isku dhax shukaansadaa, Somaliya maxa is bedelay, ma geesinimaa mise waa damiir xumo)

Qore:Yahya Amir