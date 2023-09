Tartanka koobka Adduunka: Xulka Soomaaliya iyo shan dal oo ay isku beegmayaan.

Kooxdani way adag tahay si guud waana kooxda ugu adag qaybta ay Soomaaliya ku jirto, balse hadii ay nasiib u yeelato in ay kooxdan meel saarto, waxaa sare u kacaya rajada Soomaaliya ee ah in ay usoo baxdo koobka kubadda cagta aduunka ee 2026.

Uganda:

Xulka kubadda cagta qaranka ee Uganda ayaan weligiis usoo bixin koobka aduunka.

Kooxda xulka qaranka Ugand waxay 1dii may 1926 ciyaarteedii ugu horreysay la gashay Kenya oo barbardhac 1-1 ah ay ku kala bexeen. Waxa ay u soo baxday markii ugu horeysay koobka qaramada Afrika 1962-dii, waana koobkii seddexaad ee tartanka, oo ay ciyaarayeen 4 kooxood oo kaliya. Waxaa lagu reebay nus dhamaadka.

Waxa ay dib ugu soo laabatay koobka qaramada Afrika 1974-kii, halkaas oo lagu reebay wareegii koowaad ka dib 2 guuldaro oo ay kala kulmeen Masar iyo Zambia halka ay barbaro la galeen Ivory Coast. Waxaa lagu reebay wareegii koowaad ee koobkii qaramada Afrika ee 1976-kii, waxaana garaacay Itoobiya, Masar iyo Guinea.

Koobkii qaramada Afrika ee 1978dii, waxa ay Uganda ku dhamaysatay kaalinta labaad ee wareega group-yada iyagoo ka badiyay Congo (3–1) iyo Morocco (3–0) waxaana 3-1 ku garaacday Tunisia. Nu dhamaadka waxa ay ku reebtay Nigeria (2–1) halka iyadana laba iyo eber ay Ghana kaga qaaday koobkii.

2017 waxa ay mar kale u soo baxday Koobka Qaramada Afrika 39 sano ka dib. Waxa ay ku dhammaysatray tartanka wareegii koowaad ka dib markii ay 2-0 kaga badiyeen Ghana iyo Masar halka ay barbaro 1-1 ah la galeen Mali.