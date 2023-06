Caalamka Askari Mareykan ah oo qirtay in uu Daacish ka caawinayay weerarro lagu qaado Mareykanka

Askari Mareykan ah ayaa qirtay dambiga ah in uu isku dayay in uu gacan ka siiyo kooxda isku magacaawday dowladda Islaamka ee Daacish weerar iyo dil xubno ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe.

Waaxda cadaaladda ayaa sidoo kale sheegtay in uu qirtay dambiga ah in uu isku dayay in uu taageero agab ah siiyo urur ajaaniib ah oo loo aqoonsaday argagixiso.

Cole Bridges, oo sidoo kale loo yaqaan Cole Gonzales, ayaa xogta la wadaagay wakiil federaal ah oo qarsoon.

Waxa uu xabsiga ku jiri karaa ilaa 40 sano.

Mr Bridges waxa uu ku biiray Ciidanka Maraykanka Sebtembar 2019 waxana uu fadhigiisu ahaa Fort Stewart, Georgia.

Mr Bridges waxa uu niyad jab la wadaagay ciidamada Maraykanka waxa uuna daaha ka qaaday in uu diyaar u yahay in uu caawiyo ISIS oo sidoo kale loo yaqaano Daacish.

Bayaanka ayaa lagu sheegay in uu bilaabay siinta “tababar iyo hagid uu siiyo dagaalyahanada Daacish ee lagu eedeeyay in ay qorsheynayeen weeraro, oo ay ku jiraan talooyin ku saabsan bartilmaameedyada magaalada New York”.

Waxa kale oo la sheegay inuu u diray “qaybo ka mid ah buug-gacmeedka tababarka ciidamada Maraykanka iyo buug-gacmeedka xeeladaha dagaalka”.

Bishii Disembar 2020, Mr Bridges wuxuu bilaabay inuu tilmaamo dagaalyahannada IS ka bixiyo sida ay u weeraraan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe, wuxuuna xitaa la wadaagay naqshadda taatikada gaarka ah ee militariga si ay khasaare ballaaran ugu geystaan ​​ciidamada Mareykanka.

Waxa uu baahiyay muuqaal isaga oo xiran direyska ciidamada Maraykanka oo hor taagan calanka IS, isla markaana taageero u muujinaya kooxda IS.

“Sida uu ka hor qirtay maxkamada, Cole Bridges waxa uu isku dayay in uu qorsheeyo weerar dil ah oo ka dhan ah askarta kale ee u adeegaya ISIS iyo fikirkeeda xagjirka ah,” ayuu yiri Damian Williams, Xeer Ilaaliyaha Mareykanka ee Degmada Koonfurta ee New York.

Askarigaas ayaa la xukumi doonaa 2-da bisha November.