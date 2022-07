Mowjado kulayl ah oo ku dhuftay qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo digniin laga soo saaray.

Digniino caafimaad ayaa laga soo saarayaa guud ahaan qaaradda Yurub oo galay toddobaad xaalado daran oo kulayl ah. Boortaqiiska ayaa durba waxaa la soo deristay abaar aan horay loo arag taas oo halis gelisay keymaha dalka.

Xafiiska Saadaasha Hawada ee Isbaanishka ayaa sheegay in qorraxdii xagaaga oo ay weheliso hawo kulul oo ka timid Waqooyiga Afrika ay sarebu qaadday heerkulbeeg ilaa afartan iyo saddex degree Celsius.

Kulayl xooggan ayaa ka socda dhanka waqooyi isagoo u sii gudbaya Faransiiska ilaa Ingiriiska. Soo noqnoqoshada sii kordheysa ee dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa keentay in lagu baaqo in kulaylkan magac loo bixiyo.

Balse xafiiska saadaasha hawada ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in aysan qorshaha ugu jirin in ay soo bandhigaan nidaamkan oo kale. Afhayeen u hadlay wakaaladda deegaanka Yurub, Bla-je (BLAA-zsh) Kurnik, ayaa BBC u sheegay in kulaylka sidan oo kale ah ay keentay cimilada caalamka ee sii xumaanaysa.