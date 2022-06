Warmurtiyeed laga soo saaray shirka Golaha Wadatashiga Qaran. (Qodabada laga soo saaray oo dhamaystiran.)

MUQDISHO – Waxaa magaalada Muqdisho ku soo geba-geboobay shirka golaha wadatashiga qaran, kaas oo uu shirguddoomiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sh. Maxamuud iyada oo ay ka qaybgaleen ra’iisal wasaauraha Maxamed Xuseen Rooble, iyo madaxda dawlad-goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur-Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Gobolka Banaadir.

Ujeedada kulankan ayaa ahayd in la amba-qaado hal-ku-dheggii madaxweynaha ee ahaa Soomaali Heshiis ah, waxaana kulankan looga hadlay in la xoojiyo hannaanka wada-shaqaynta iyo wada-tashiga, iyada oo loo marayo niyad-wanaag, is aaminaad iyo kalsooni.

Kulankan ayaa laga soo saaray war-murtiyeed ka kooban 7 qodob oo ay isku afgarteen dhammaan madaxdii ka qayb gashay kulanka.

Qodobada la isku afgartay ayaa u dhignaa sidan:

I. DHAMAYSTIRKA DHISMAHA DOWLADNIMADA SOOMAALIYA

Iyadoo la tixraacayo lifaaqa heshiiskii 27 Maajo 2021 ee Dhameystirka Dhismaha Dowladnimada Soomaaliya oo ay Golaha Wadatashiga Qaranka gaareen, Goluhu wuxuu isku raacay inuu diiradda saaro, mudnaan gaar ahna siiyo arrimaha soo socda:

1. Qabyo-tir iyo dhamaystir wakhtiyaysan oo lagu dul-dhiso guulihii horay looga gaaray dib-u-eegista Dastuurka, noqdana mid ay u-wada- dhanyihiin dhammaan heerarka Dowladda iyo qaybaha bulshada.

.2 Goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la dhamaystiro hannaanka amniga qaranka sida dhismaha ciidanka iyo la-dagaalanka argagaxisada.

3. Goluhu wuxuu isla-meeldhigay in la helo nidaam doorasho oo mideysan iyo doorasho dimuqraadi ah oo dalka ka dhacda.

4. Goluhu wuxuu si wadajir ah isugu raacay in la xaqiijiyo dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulsho oo lagu xaliyo khilaafaadka ragaadiyey dowladnimadeena.

5. Goluhu wuxuu isku raacay in mudnaan gaar ah la siiyo wada-halada Dowladda Federaalka iyo Somaliland.

7. Goluhu wuxuu isla qaatay dhamaystirka hannaan garsoor madax-bannaan, hufan, isla markaana haqabtiri kara baahida caddaaladeed ee shacabka Soomaaliyeed.

II. XAALADDA ABAARAHA

Goluhu wuxuu isku raacay in si wadajir ah loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen, loona diyaar garoobo ka hortagga musiibooyinka soo noqnoqda, lana helo sidii xal waara looga gaari lahaa. Wuxuu kaloo Goluhu ku baaqayaa in la mideeyo dadaalada wax looga qabanayo xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan. Sidoo kale, Goluhu wuxu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka inay kaalin buuxda ka qaataan xaaladda abaaraha ee taagan.

