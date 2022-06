Saciid Deni oo sheegay balanqaad uu ka helay madaxweynaha cusub.

Madaxweynaha Puntland Sacid Cabdullahi Deni ayaa sheegay in Madaxweyne Xassan Sheekh uu balan-qaad u sameeyay Maamul goboleedyada.

Deni oo la hadlay wargeyska the Economist ayaa sheegay in madaxweynaha uu u balanqaaday in uu xukunka la wadaagi doono islamrkaana uu soo dhameystiri doono dastuur cusub oo federaal ah.

Madaxweyne Deni ayaa si faahfaahsan u sharaxin waxa uu kawado xukun la wadaagista uu madaxweynaha u balanqaaday , laakin waxaa la aminsanayahay in ay tahay ka tashiga aayaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya.