Ha isku Daalin Ukrine.

Maalmahaan waxaa ugu hadal heyn Badan Arrinta Ukrine. Ruushaa Gar leh iyo Mareykanaa Jid leh.

Ukraine ma aheyn wadan Dimoqraadi ah. Madaxweynaha Ukrine in kasta oo Asal ahaan uu yahay Nin Yuhuudda Reer Ukrine ah, Haddana waxa uu baabiyay Dimoqraadiyaddii laga sugayay, markii la dooranayay isaga.

Madaxweynihii Hore ee Burburiyay Midawgii Sufyeeti/ Ruushkii Mr. Gorbajev waxa uu ahaa yuhuuda Raashiya ,kaa oo Ukrine iyo Gobala kaleba ka jaray Rashiya, laga yaabee in ey tahay Rag xisaab hore ku kala aar goosanayo, taasina Annaga nama khuseyso.

Dhinaca kale, waxaana la leeyahay. Ruushku waxa uu ku duulay wadan Dimoqradi ah, Madaxbanaan taa oo ka hor imaanee, shuruucda Caalamiga ah iyo Madaxbanaanida Dalalka.

Markii Mareykanka iyo Xulufadiisu ey ku duulayeen Libiya iyo Ciraaq iyaguba soow ma aheyn wadamo Madax banaan oo lagu soo duulay,

ha ku ceeboobin, sida Amb.Martin kimani oo ah Safiirka kenya ee UN, haddii aad khudbadiisii Golaha Amaanka dhageeystay waxa uu qirayaa in NFD eynan aheyn Dhul kenya leedahay, isaga oo aan soo hadal qaadin NFD, laakin fasrika siyaasadeed sidaa loo qaadan akro, isaga oo is moog oo xanaaqa uu u qabo Ruushka ku hilmaamay waxa uu sheegay, laakin xaqiiqda lama qarin karo.Kenyati badan ayaa ku dhaliilay Arrintaa.

kaba sii darne, sida la sheegayo, kenya oo hadda ka mid ah xubnaha aan joogtada aheyn ee Golaha Amaanka ayaa Safiirkoodu Cambaareyay, talaabada Ruushku ka qaaday Ukrine.

Mr. Purin, ayaa u jawaabay oo yiri: Baahida iyo Nafaqa darada Kenya ka jirto wax ka qabo inta aadan wax nooga sheegin Doodaha Caalamiga ah. intaa uguma sinin ee Mr. Putin waxa uu yiri: wakiilka kenya u joogo UN waa sida Wiil yar oo koray Geedka “Baobob”, rabo in uu ruxo Geedka si miro uga soo daataan, laakin aan Geedka ruxi karin ee Dabadiisa oo kaliya ruxruxayo.( F.S: 1aad)

Doodaan Ukrine ee aad isku daalinee ma ahan mid maalmo ku soo dhamaaneeyso, mana ahan mid doodaha fadhi ku dirirka Somalidu wax ka bedeli karaan ee ha isku daalin.

Saameynta guud ka sokoow, saddax saameeyn ayeey Somlida ku yeelan kartaa: